Sakaryaspor'da kabus! Süper Lig'i hayal ederken küme düşme potasındalar

Haber Merkezi

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattında 10 haftadır kalmaya devam ediyor. Sezona umutlu başlayan Sakarya ekibi, istikrarsız sonuçlarla alt sıralara geriledi.

Lige Ankara Keçiörengücü (1-1), Manisa FK (2-2), Amed Sportif (0-0) ve Ahlatcı Çorum FK (1-1) maçlarından beraberliklerle başlayan Sakaryaspor, 4. haftayı 4 puanla 15. sırada tamamladı.

5. haftada Şanlıurfaspor’u 2-0 mağlup ederek yükselişe geçen takım, ardından MKE Ankaragücü’ne 2-1 ve Central Hospital Ümraniyespor’a 3-1 yenilerek düşüşe geçti ve 7. haftada 7 puanla 17. sıraya geriledi.

Şu ana kadar oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sakaryaspor, topladığı 20 puanla 18. sırada yer alıyor.

ERZURUMSPOR DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Sakarya temsilcisi, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Erzurumspor FK deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadelede alınacak puan ya da puanlar, takımın kaderi için önemli bir rol oynayacak.

SÜPER LİG HAYALİNDEN DÜŞME HATTINA

Geçen sezon play-off finalinde Sipay Bodrum FK’ya uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig hayalini erteleyen Sakaryaspor, bu sezon küme düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.

PLAY-OFF VE KÜME DÜŞME FORMATI

Ligde normal sezonu üçüncü sırada bitiren takım, doğrudan play-off finaline yükselecek. 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için karşılaşacak.

Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek. Sakaryaspor, mevcut durumdan kurtulup ligde kalma umutlarını artırmak için kritik haftalara giriyor.