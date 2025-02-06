Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

İHA

1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırarak Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Sakaryaspor yönetimi, 30 Ocak tarihinde imza töreni sonrasında takımın başına geçen teknik adam Dalcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, şöyle denildi: