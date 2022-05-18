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    Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

    2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.
    • 18.05.2022 - 17:22
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    Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

    1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Kulüpten resmi duyuru

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Sakaryaspor da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi #1


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