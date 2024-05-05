Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Tuzlaspor karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

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1. Lig'in 33. haftasında play-off yarışı veren Sakaryaspor ile küme düşmemek için mücadele eden Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Tuzlaspor oldu.

İstanbul ekibi, 57. dakikada Streli Mamba ve 90+6. dakikada Sadık Baş'ın golleriyle büyük bir sürprize imza attı.

Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Bu mücadele sonunda ise Sakaryaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Yeşil-siyahlılar, 4 Eylül 2023 tarihinden bu yana takımı çalıştıran teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

29 maçta 15 galibiyet aldı

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.