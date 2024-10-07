Sakaryaspor'dan 13 sene sonra bir ilk! Kimse beklemiyordu... 1. Lig'de Sakaryaspor, en az puan topladığı lig başlangıçlarından birini yaptı.

Haber Merkezi

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bu sezonun ilk 8 haftasında aldığı sonuçlarla, 2011-2012 sezonundan bu yana en az puan topladığı sezon başlangıcını yaşadı.

Geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 mağlup olarak Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Sakaryaspor, bu sezona büyük bir kadro değişikliği ile başladı.

Neredeyse tüm oyuncu grubunu yenileyen yeşil-siyahlı ekip, idari ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra zemin bakım sorunları nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamadı.

İLK HAFTALARDA BAŞARISIZ SONUÇLAR

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakaryaspor, devam eden haftalarda da istediği sonuçları alamadı.

Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0, Ahlatcı Çorum FK ile de 1-1 berabere kaldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden takım, bu galibiyetin ardından Ankaragücü'ne 2-1, Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olarak üst üste 3 yenilgi aldı.

SAKARYASPOR'UN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİ

Toplamda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Sakaryaspor, 8. haftayı 18. sırada tamamladı. Rakip filelere 8 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Bu sonuçlarla Sakaryaspor, 2011-2012 sezonundan sonra en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

GEÇMİŞ SEZONLARDAKİ PERFORMANSI

Sakaryaspor’un 2001-2002 sezonundan bu yana ilk 8 haftalar itibarıyla topladığı puanlar şu şekilde: