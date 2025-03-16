Sakaryasporlu futbolcu Alparslan Demir'den sahada sürpriz teklif

İHA

1. Lig'in 30 haftasında Sakaryaspor’un sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sahada, sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.

Orta sahaya gelen Sakaryasporlu futbolcuların arasında Alparslan Demir, kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklifi etti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kız arkadaşının 'Evet' cevabını vermesiyle Alparslan, büyük sevinç yaşadı.

O anlara takım arkadaşları ve tribündeki Sakaryaspor taraftarı da destek oldu.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Teklifin ardından çift, tribünlere giderek Sakaryaspor taraftarlara üçlü çektirdi.