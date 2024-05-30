Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, ilk kez Süper Lig'de 1. Lig play-off final mücadelesinde Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

AA & Ensonhaber

Sakaryaspor, 18 yıl aradan sonra süper lige dönmenin mücadelesinde, tarihinde ilk kez Süper Lig’de oynamak isteyen Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olduğu play-off finalinde Sakaryaspor ve Bodrum FK taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma için Sakarya ve Muğla'dan Adana'ya gelen iki takım taraftarları müsabakadan önce tezahüratlarla oyuncularına destek verdi.

Sakarya direkt, Bodrum 2 rakibini eleyerek play-off'a çıktı

Sakaryaspor, geçen sezon değişen statüyle ligi 60 puanla 3. sırada tamamlayarak doğrudan play-off finali oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

Adana, ilk kez play-off finaline ev sahibi oldu

Daha önce Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Eskişehir, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Manisa olmak üzere 9 ilde oynanan play-off finaline Adana, ilk kez ev sahipliği yaptı.

İlk yarı

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı.

14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.

34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

72. dakikada Sakaryaspor, Zdravko Dimitrov ile beraberliği yakaladı.

90 dakika böyle bitti ve maç uzatmaya gitti: 1-1

1. uzatma devresi

95. dakikada Ondrej Celutska, Bodrum FK'yı yeniden öne geçiren golü kaydetti: 2-1

103. dakikada Tunahan Akpınar, Bodrum lehine farkı 2'ye çıkardı: 3-1

105+4'te Bodrum FK da 10 kişi kaldı. Tunahan Akpınar, gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

2. uzatma devresi

107. dakikada Sakaryasporlu Erkan Değişmez'e gösterilen kırmızı kart, VAR incelemesi sonrası sarı karta çevrildi.

Karşılaşma, Bodrum FK'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bodrum ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş oldu.