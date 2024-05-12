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Sakaryaspor’un final coşkusu sokaklara taşındı

Sakaryaspor’un final coşkusu sokaklara taşındı 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 yenerek finale adını yazdıran Sakaryaspor'da teknik heyet ve futbolcularından oluşan kafile, şehrin girişinde coşku ile karşılandı. Cadde ve sokaklara sığmayan coşku, takımın tesislerinde de devam etti.