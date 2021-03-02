- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sakatlanan Aaron Boupendza kadrodan çıkarıldı
Sakatlanan Aaron Boupendza kadrodan çıkarıldı
Sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 11:43
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'a, Boupendza'dan kötü haber geldi.
ELİNDE ÇATLAK OLUŞTU
Sağ el bileğinde çatlak oluşan golcü futbolcu, takımdaki yerlerini alamayacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor, 45 puanla 5. sırada yer alıyor.