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    Sakatlanan Aaron Boupendza kadrodan çıkarıldı

    Sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 11:43
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    Sakatlanan Aaron Boupendza kadrodan çıkarıldı

    Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'a, Boupendza'dan kötü haber geldi.

    ELİNDE ÇATLAK OLUŞTU

    Sağ el bileğinde çatlak oluşan golcü futbolcu, takımdaki yerlerini alamayacak.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor, 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Sakatlanan Aaron Boupendza kadrodan çıkarıldı #1

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