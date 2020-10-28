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- Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Erzurumspor maçında sakatlanan Belhanda'nın, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarını kaçıracağı, Kayserispor mücadelesine yetişmesinin ise zor olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 08:58
- Güncelleme : 28.10.2020 - 09:00
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kazanmak için kaptanlık pazubandını verdiği Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.
Erzurumspor maçı sonrası sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Faslı oyuncunun MR'ı çekildi.
3 HAFTA YOK
Belhanda'nın adale grubunda hafif orta derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun 3 hafta dinlendirileceği öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Belhanda'nın Kayserispor mücadelesine yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.