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    Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Erzurumspor maçında sakatlanan Belhanda'nın, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarını kaçıracağı, Kayserispor mücadelesine yetişmesinin ise zor olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 08:58
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 09:00
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    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kazanmak için kaptanlık pazubandını verdiği Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.

    Erzurumspor maçı sonrası sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Faslı oyuncunun MR'ı çekildi.

    3 HAFTA YOK

    Belhanda'nın adale grubunda hafif orta derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun 3 hafta dinlendirileceği öğrenildi.

    30 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Belhanda'nın Kayserispor mücadelesine yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.

    Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak #1

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