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Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Sakatlanan Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Erzurumspor maçında sakatlanan Belhanda'nın, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarını kaçıracağı, Kayserispor mücadelesine yetişmesinin ise zor olduğu öğrenildi.