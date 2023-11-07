Sakatlanan Fernando Muslera, Bayern Münih maçı öncesi antrenmana katıldı Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, iğne tedavisiyle Bayern Münih maçında forma giyebilir. Yıldız kaleci sabah yapılan idmanda yer aldı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Bayern Münih maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Uruguaylı eldiven, Mauro Icardi gibi fedakarlık yaparak iğneyle de olsa ilk 11'de yer almak istediğini Okan Buruk'a iletti.

Maç saatinde karar verilecek

Florya'da yapılan son antrenmana katılan Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağına, iğne sonrası ağrılarının durumuna göre maç saatinde karar verilecek.

Galatasaray, Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

20 maçta 18 gol yedi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.