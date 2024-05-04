Sakatlanan İsmail Yüksek, EURO 2024'te olacak mı? İşte cevabı Beşiktaş derbisinde ayak bileği bağında kopma meydana gelen İsmail Yüksek'in EURO 2024'e yetişmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan İsmail Yüksek, maçın 15. dakikasında sakatlık yaşamıştı.

Taç çizgisinde verdiği pas sonrası yerde kalan Yüksek, iki dakika sonra orta sahada kendini yere bırakmıştı.

Saha kenarına gelmişti

Hakem Volkan Bayarslan, sağlık ekibini sahaya davet ederken İsmail Yüksek sedyeyle kenara gelmişti.

25 yaşındaki futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil olmuştu.

Yabancı kuralı gereği sahada 2 yerli oyuncusu kalan sarı-lacivertlilerde, zorunlu olarak 19. dakikada Rodrigo Becao - Çağlar Söyüncü değişikliği yapılmıştı.

Bilek bağında kopma oluştu

Bu talihsiz anın ardından Fenerbahçe, milli futbolcunun MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıklamıştı.

EURO 2024'e yetişecek

İsmail Yüksek sakatlığı sonrası sezonu kaparken Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'ü kaçırma şansı da oldukça yüksek görülüyordu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahada olmak isteyen futbolcu için yeni bir tedavi yöntemine karar verildi.

Tedavisi ameliyatsız bir şekilde olacak orta saha oyuncusunun bu şekilde EURO 2024'e yetişmesi planlanıyor.