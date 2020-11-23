Sakatlanan Lung gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasında 7 kurtarış yaparak maça damga vuran Rumen kaleci Lung ilk yarı bitmeden sakatlandı. Oyuna bir süre devam etmeye çalışan deneyimli kaleci gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısına ise Lung'un kurtarışlarının yanı sıra sakatlıklar damga vurdu.

YASİR VE LUNG SAKATLANDI

Kayserispor'da omzundan sakatlanan Yasir Subaşı oyuna devam edemezken hastaneye kaldırıldığı bilgisine de ulaşıldı. 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

LUNG AĞLADI

Öte yandan 7 kurtarış yaparak bu sezon Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçı oynayan Lung da üst adalesindeki sakatlıktan dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın yıldızı olmaya aday olan Rumen kaleci kariyerinin en iyi maçlarından birini oynarken sakatlanmış oldu.

Lung ikinci yarı başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.