Sakatlığını atlatan Fred, takımla birlikte çalıştı Adana Demirspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Pendikspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan yıldız oyuncu Fred, takımla birlikte idmanda yer aldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

İdman Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün Ludogorets ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular günün tek antrenmanını rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fred, geri döndü

Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred takımla birlikte antrenmana katıldı.

Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-lacivertlier, aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.