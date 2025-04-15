Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde çalışmalara başladı

Haber Merkezi
Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı.
Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı.
OOSTERWOLDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde de bireysel antrenmanlara başladı
Futbol A Takım yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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