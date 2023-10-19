Sakatlık yaşayan Neymar sezonu kapattı

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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı ile Uruguay karşısına çıktığı maçta sakatlık yaşadığı için maçı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi
Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Neymar'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini bildirdi.
Neymar ameliyat edilecek
Brezilyalı süper yıldız, yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilecek. Uruguay maçında sakatlanan Neymar, stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti.
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