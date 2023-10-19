Sakatlık yaşayan Neymar sezonu kapattı Al Hilal tarafından yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takım'ında sakatlık geçiren Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirtildi. Brezilyalı Neymar'ın ameliyat edileceği açıklandı.

ensonhaber.com Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı ile Uruguay karşısına çıktığı maçta sakatlık yaşadığı için maçı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Neymar'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini bildirdi. Neymar ameliyat edilecek Brezilyalı süper yıldız, yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilecek. Uruguay maçında sakatlanan Neymar, stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti.