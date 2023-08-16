Sakıp Özberk, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Süper Lig'in eski teknik direktörlerinden olan Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine Özberk'in yakınları ve futbol camiasından birçok isim katıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Dün Hatay'da girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki Özberk'in naaşı, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının ardından toprağa verildi Cenaze törenine Özberk'in yakınları ile CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erdal Güneş ve futbolseverler katıldı. Özberk'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.