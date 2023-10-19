Salah'tan Gazze'ye yardım çağrısı: İnsanlık galip gelmeli Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Gazze'ye yardım çağrısı yaptı.

İHA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne zulmü sürüyor.

Son katliamında İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesinde yaptığı katliam ile yüzlerce kişiyi öldürdü.

Birçok mecradan bu saldırıya tepki geldi. Futbol dünyasından da bu vahşete tepki gecikmedi.

"Masumların katledilmesini engelleyin, insanlık galip gelmeli"

Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Mısırlı oyuncu, "Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerini, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli." açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)