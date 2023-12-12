Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in son durumu Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu ifade ederek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor. Hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Yumruk darbesi ile yere düşen Meler'e Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüldü.

Hakem odasına gelen Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Özel bir hastaneye kaldırılan Meler'in tedavisi devam ediyor.

"Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var"

Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi olan Dr. Mehmet Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:

Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun.

Bir gazetecinin, "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici" yanıtını verdi.

Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin daha sonra belli olacağını bildirdi.