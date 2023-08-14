Salih Dursun: Necip Uysal kulağımı patlattı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

Siyah-beyazlı takıma karşılaşmada galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gedson Fernandes attı.

Bu maçın ardından ise Fatih Karagümrük'te oyuncu eksikliğinden dolayı forvette oynayan Salih Dursun çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakem Erkan Özdamar'ın maç içinde verdiği kararlara tepki gösteren savunma oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Her sene aynı şeyler oluyor. Beşiktaş'ın golünden önce Necip kulağımı patlattı! Hakem arkadaşımızın görmesi lazım. Morardı kulağım. Necip'in sarı kartı vardı. O pozisyondan sonra gol oldu. Nasıl olacak bu?