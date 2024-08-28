Salih Özcan, Wolfsburg yolcusu

Haber Merkezi
Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.
Kicker'da yer alan habere göre; Wolfsburg, milli oyuncu Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.
Haberde, milli yıldızın Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Deneyimli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU
Salih Özcan'ın ismi, uzun bir süre Süper Lig ekibi Beşiktaş ile de anılmıştı.
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 34 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı veremedi.
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