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Salih Özcan, Wolfsburg yolcusu

Salih Özcan, Wolfsburg yolcusu Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan, sürpriz bir transfere imza atıyor. Kicker'ın haberine göre, Wolfsburg, milli futbolcu Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.