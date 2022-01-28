Salih Uçan, Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Salih Uçan'ı kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş’ın sezon başında Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Başakşehir’e kiralandı.

Siyah-beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı.

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı.

Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı.

BAŞAKŞEHİR DUYURDU

Turuncu-lacivertliler açıklamasında; "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN SALİH UÇAN AÇIKLAMASI

Başakşehir'in ardından Beşiktaş da Salih Uçan için bir açıklama paylaştı.

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.

Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

28 yaşındaki Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.