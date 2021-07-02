Salih Uçan: Beşiktaş taraftarı beni heyecanlandırıyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Salih Uçan, "Taraftarlara karşı oynamayı özledik. Bir de karşısına çıkacağınız Beşiktaş taraftarıysa bu insanı daha da heyecanlandırıyor" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Salih Uçan, taraftarlara mesaj gönderdi.

"HEYECANLIYIM"

Tecrübeli futbolcu, "Tüm futbolcular olarak taraftarlara karşı oynamayı özledik. Bir de karşısına çıkacağınız Beşiktaş taraftarıysa bu insanı daha da heyecanlandırıyor. O tribünlerin önünde olmak istiyorum." dedi.





"KULÜBEDE OTURMAK İÇİN GELMİYORUM"

Salih "Beşiktaş'a başarılı olmak için geliyorum. Kulübede oturmak için değil. Hedefleri olan bir takıma hizmet etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Usta krampon, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın Beşiktaş'a gelmesinde önemli olduğunun da altını çizdi.



