Salih Uçan, Beşiktaş'la yeni sözleşme için görüşüyor Beşiktaş forması giyen milli oyuncu Salih Uçan'ın menajeri, Samet Aybaba ile yeni sözleşme için görüştüklerini açıkladı.

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Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un göreve gelmesiyle birlikte yeniden çıkışa geçen ve ligin ikinci yarısında alacağı sonuçlarla üst sırayı hedefleyen Beşiktaş'ta, iç transferde yeni bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek olan orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın menajeri, Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği açıkladı.

"Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek kaydıyla ayrıldık"

Radyospor'a konuşan Ömer Koray Uzun, şu sözleri sarf etti:

Samet Aybaba ile genel olarak konuştuk. Salih'le olan süreci anlattık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek kaydıyla ayrıldık. Kendisi önümüzdeki günlerde bir araya geleceğimizi söyledi. Salih son iki sezonda Beşiktaş'ta en çok gol katkısı veren merkez orta saha oyuncusu. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Lig'de 2. yarı yeni başladı. Şu ana kadar 27 maçta oynadı. Milli Takım'a da seçildi. Süper Lig'de gole en çok katkı sağlayan orta saha oyuncusu.

"Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor"

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 4-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih, şu ifadeleri kullandı:

Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti.

Beşiktaş formasını 74 kez giydi

2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan ayrılan ve Beşiktaş'a imza atan Salih Uçan, siyah-beyazlı takımla 74 resmi maça çıktı.

5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 13 asistle mücadele etti.