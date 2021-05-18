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    Salih Uçan Beşiktaş'ta

    Salih Uçan Beşiktaş'ta

    Beşiktaş'ta transfer sezonu erken açıldı. Süper Lig'de formu yükselen Salih Uçan, siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 15:32
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    Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.

    Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan, Beşiktaş formasına çok yakın...

    Salih Uçan Beşiktaş ta #1

    3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

    Sözleşmesinin bittiği Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.

    Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Salih Uçan Beşiktaş ta #2

    KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANDI

    Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, sezonu 7. sırada noktalamıştı. Takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başaran Salih Uçan, bu sezon toplamda 40 maçta forma giydi. 40 maçta, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu, 39. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirmişti.

    KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

    Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan'ın, elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.

    Salih Uçan Beşiktaş ta #3

    "BÜYÜK TAKIMLARA GİDECEKLER"

    Alanyaspor'un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın geleceği hakkında konuşmuştu. Çağdaş Atan, "Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." ifadelerini kullandı.

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