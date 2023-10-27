Salih Uçan, Cardiff City'ye mi transfer oluyor? Erol Bulut duyurdu Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı ocak ayında transfer edecekleri yönünde çıkan söylentiler üzerine bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com

13 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puanda Premier Lig'e yükselme play-off barajında yer alan Cardiff City'de teknik direktör Erol Bulut, Türk ve İngiliz basınında çıkan Salih Uçan iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Wales Online'a konuşan Bulut, Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Salih hakkında ortaya atılan söylentileri yalanladı.

"Finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil"

Erol Bulut, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu transfer haberlerini ben de okudum. Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ve Siopis ile birlikte çok iyiydiler ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil.

"Salih, bizim için çok pahalı bir oyuncu"

48 yaşındaki çalıştırıcı, Salih'in kendileri için pahalı bir isim olduğunu söyledi.

Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu. Bu haberleri kim yapıyor bilmiyorum, belki de menajeri Beşiktaş'tan yeni bir sözleşme alabilmek içimn bu haberleri çıkarıyordur.

Sözleşmesi bitecek

2021 yazında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olan Salih Uçan'ın sözleşmesi, bu yaz sona erecek.

Siyah-beyazlı formayla 61 resmi maça çıkan milli orta saha 4 gol ve 12 asistle mücadele etti.