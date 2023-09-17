Salih Uçan hakemi eleştirdi: Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi Beşiktaşlı Salih Uçan, Trabzonspor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem Volkan Bayarslan'a eleştirilerde bulundu.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Onuachu, Bakasetas ve Visca kaydetti.

Salih Uçan: Kötü oynadık

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Salih Uçan, mücadelenin ardından, "Golü yiyene kadar maç ortadaydı. Trabzonspor büyük bir takım. İlk golden sonra daha hırslandılar. Biz kötü oynadık, toparlanamadık. İkinci yarı istekliydik ama baskı yaparken üçüncü golü yedik. Bugün kötü oynadık diyorum sadece" dedi.

"Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi"

"Hakemle ilgili nasıl söyleyebilirim... Kırıcı olmadan..." ifadeleriyle sözlerini sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, "Hakem kartlarda dikkat etse Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi. Maçın seyri değişebilirdi. Trabzonspor ev sahbi diye korumacı davrandı. Ama biz kötü oynadık. Kabul ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Önümüze bakacağız"

Salih Uçan, "Önümüze bakacağız, toparlanacağız. Beşiktaş ilk kez kaybetmedi. Uzun süre sonra kaybettik. Toparlanacağız. Hatalarımıza çalışacağız. Yani uzun süredir de kaybetmedik. Şampiyonluk yolunda rakibimize kaybettik. Üzgünüz. Çok olumsuz konuşmak istemiyorum, önümüze bakacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.