Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşadık Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, "Bu tarz maçlarda farkı bulamadığınızda sorun olabiliyor. Ne olursa olsun kazanmalıydık" dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar Omar Colley (12) ile öne geçerken konuk ekip ise Romero'nun (90+4) penaltısıyla eşitliği yakaladı.

Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşadık

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, "Hayal kırıklığı yaşadık. 1-0'lık skor her zaman tehlikelidir. Her zaman ikinci golü bulmak gerekir. Kendi evimizde, taraftarımızın önünde hemen farkı açmalıydık. Sonuç olarak çok üzüldük. Şampiyonluğa giden yolda evimizde bu şekilde puan kaybetmemeliyiz. Sezon sonuna doğru bu tarz maçlar çok üzücü oluyor. Bu maçı unutacağız. İnşallah bu maçı telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.