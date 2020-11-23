Salih Uçan, ilk maçında Ersun Yanal'ı üzdü

Salih Uçan, eski hocası Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Salih Uçan ve Berkan Kutlu'nun golleriyle Antalya derbisini kazanan konuk ekip, 1 maç eksiği olmasına rağmen liderliğe yükseldi.

HAVALARA UÇTU

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Ersun Yanal ile yıldızı bir türlü barışmayan Salih, attığı şık golle eski hocasını ilk maçında üzdü.

26 yaşındaki oyuncu, gol sonrası ise büyük seviç yaşadı.

"BENİ BİR TÜRLÜ SEVEMEDİ"

Hatırlanacağı gibi Uçan, 2014 yılında verdiği röportajda, "Ersun Yanal beni bir türlü sevemedi. ‘Kanımız uyuşmadı herhalde’ desek yalan olmaz. Çünkü ondan evvelki sezon Aykut Kocaman ile ilk yılım olmasına rağmen ciddi şans bulmuştum. Eğer kalsaydım beni PTT 1. Lig’ e kiralarlardı." demişti.