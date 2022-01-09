Salih Uçan kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Beşiktaş'a kötü haberler gelmeye devam ediyor. Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rize'ye as futbolcularından yoksun giden siyah beyazlılara bir kötü haber daha geldi.

Kartal'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.