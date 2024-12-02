Salih Uçan: Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, çarpıcı açıklamalara imza attı.

"KAZANAMAMA SERİSİ YAKALANDI GİBİ DÜŞÜNÜYORUM"

Maçı değerlendiren Salih, şunları dedi:

Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oynadı. Pozisyonlarımız da vardı. Hatayspor ileri hücumu bekledi, biz de rahat top çevirdik. Rakip ceza sahasında çoğalmamız gerekiyordu. Kontrataktan golü yedik ama biz de golü attık ve toparladık. Sonrasında öne geçebilirdik, net pozisyonları gole çeviremedik. Hatayspor ile berabere kaldık ve kazanamama serisi yakalandı gibi düşünüyorum.

"CAMİAM ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Maç sonu konuşmanın zorlaşmaya başladığını söyleyen Salih, şu sözleri sarf etti:

Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün.. Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum. Bu işin çözümü nasıl olacaksa, onu bulmalıyız. Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor. Camiam adına çok üzgünüm.