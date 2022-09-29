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    Salih Uçan: Milli Takım'a alınmamam bana yapılmış bir saygısızlık

    Salih Uçan: Milli Takım'a alınmamam bana yapılmış bir saygısızlık

    Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Milli Takım'a seçilmemesi ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak bitirmesi hakkında gelen soruları cevaplandırdı.
    • 29.09.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:51
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    Beşiktaş'ta bu sezon en çok dikkat çeken isimlerin başında yerli isim Salih Uçan geliyor.

    Milli oyuncu siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla alkış aldı. Ancak Uçan'ın Milli Takım'a çağrılmaması bir hayli şaşırtmıştı.

    Beşiktaş, konuyla ilgili A Milli Takım'ın aday kadrosunun açıklandığı günlerde Salih Uçan'ın fotoğrafını paylaşarak tepki göstermişti.

    Konuyla ilgili 28 yaşındaki oyuncu VOLE'ye açıklamalarda bulundu.

    "A Milli Takım'a seçilmemem bana yapılmış bir saygısızlıktır"

    A Milli Futbol Takımı'na seçilmemesini değerlendiren Salih Uçan, "A Milli Takım'a seçilmemem bana yapılmış bir saygısızlıktır. Bana saygı göstermeyenlere de saygı duyamayacağım. Milli Takım ortamını çok iyi biliyorum. Milli Takım'da bütün orta sahalar sakatlansa bile yine Milli Takım'a gidemeyecektim. 40 kişinin arasında olmamak bana yapılmış ciddi bir saygısızlık." dedi.

    Salih Uçan: Milli Takım a alınmamam bana yapılmış bir saygısızlık #1

    "Önder Karaveli'nin bana inandığını hiç hissetmiyordum"

    Geçen sezonu Başakşehir'de tamamlayan Salih, "Geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kiralanmak benim açımdan çok iyi oldu. Çünkü Beşiktaş'ta o dönem Önder Karaveli vardı ve bana inandığını hiç hissetmiyordum. Değişim bazen işe yarıyor. Bana iyi geldi." ifadelerini kullandı.

    Salih Uçan: Milli Takım a alınmamam bana yapılmış bir saygısızlık #2

    İlk 11'in vazgeçilmezi oldu

    Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki orta saha, Süper Lig'deki bütün maçlara ilk 11 başladı.


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