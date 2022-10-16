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    Salih Uçan: Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız

    Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • 16.10.2022 - 22:33
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    Salih Uçan: Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız

    Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

    Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

    "Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız"

    Salih Uçan, "Duran toptan bir gol yedik, ona bir şey demiyorum. Golü yedikten sonra açıldık, baskılı oyuna devam ettik ve 1-1 yaptık. Bastırırken, bireysel hatandan yine gol yedik. Trabzonspor da son şampiyon, iyi takım ve iyi oyuncuları var. Cenk Tosun ile 2-2 yaptık. 45-60 arası baya yüklendik. Golü daha erken bulabilseydik, belki kazanabilirdik.

    Zor bir maçtı. Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları... Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız ve direkt rakiplerimizle arayı açmalıyız. Beraberlik şampiyonluğa yetmez." dedi.

    Salih Uçan: Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız #1

    "Bireysel hatalar, rakibin motivasyonunu yukarı çekti"

    28 yaşındaki futbolcu, sözlerini "Bireysel çok fazla hata yaptık. Devam edeceğiz, kafamızı kaldıracağız. Şampiyon olmak istiyorsak, direk rakipleri yeneceğiz. Herkes hata yapıyor ama bu maçta bir tık daha fazla bireysel hata yaptık. Bunun cezasını çektik. Hafta içi vallahi iyi hazırlandık. İyi de bastırdık ama atamadık.

    Bireysel hatalar, rakibin motivasyonunu yukarı çekti. Rakip de Trabzonspor, öne geçince, skoru koruyorlar ve özgüvenleri artıyor. Mağlubiyetten beraberliği yakaladık ama yetmez. Şampiyonluk için bu maçları kazanmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.


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