Salih Uçan: Söyleyeceklerimiz var!

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Süper Lig'in 16. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan ise karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLENDİRİLECEK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Maçı hakkında konuşan Salih Uçan, şunları dedi:

Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, şu sözleri sarf etti: