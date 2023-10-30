Salih Uçan: Takımda birçok insan hastaydı Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce kez teşekkürler" dedi.

"Takımda birçok insan hastaydı"

29 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında bu vardı. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım" diye devam etti.

"Zorlu süreçten geçiyoruz"

Tecrübeli orta saha son olarak, "Genel olarak baktığınızda taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.