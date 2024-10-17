Salih Uçan: Van Bronckhorst ile problemim yok

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Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, A Spor'dan Kartal Yiğit'e açıklamalarda bulundu.

"Neden oynamıyorsun, hoca ile aranda bir problem var mı?" sorusunu yanıtlayan Uçan, "Bronckhorst hepimize iyi yaklaşan bir teknik adam. Hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA PROBLEM OLAMAZ"

Salih Uçan, "Giovanni van Bronckhorst ile hiçbir problemim yok, olamaz da. Bronckhorst hepimize iyi yaklaşan bir teknik adam. Oynamamak üzücü, şahsım adına üzülüyorum." dedi.

"ORTA SAHADA BOLLUK VAR"

Çok çalıştığını belirten deneyimli futbolcu, "Orta sahada ciddi bir bolluk var. Çok çalışıyorum, sıra geleceğine inanıyorum. Benim ve Semih Kılıçsoy'un oynamaması üzerinden hocanın üzerine fazla gidiliyor. Bu konuda hocanın işi zor." diye konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 6 maçta toplam 28 dakika süre alan Salih Uçan, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.