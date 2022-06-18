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    Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip

    Beşiktaş'ta geleceği tartışmalı olan Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip çıktı. Sivasspor, iki oyuncunun transferi için düğmeye bastı.
    • 18.06.2022 - 11:08
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    Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip

    Gelecek sezon yeniden üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor, kadrosunu güçlendirme konusunda bir hayli iddialı görünüyor.

    Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, Beşiktaş'tan iki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

    Şimdiye kadar sağ bek için sadece Murat Paluli'yi kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, orta saha için de Badou Ndiaye ile hayli yol kat etmiş, fakat transfer sonuçsuz kalmıştı.

    Salih Uçan ve Güven Yalçın a Süper Lig den talip #1

    Transfer için şartlar zorlanacak

    Yiğido, şimdi ise Beşiktaş'ın iki yıldızını gözüne kestirdi. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan ile golcü Güven Yalçın, Sivas'ın radarına girdi.

    Sivas, özellikle Salih'i orta alanda çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle kadrosuna katmak istiyor.

    Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile bir türlü anlaşamayan Güven de Yiğido'nun çok istediği isimlerden biri.

    Gelen son haberlere göre Yiğido, önümüzdeki günlerde ilk temasları sağlayacak. Sivas'ın, iki futbolcu için imkanları zorlayacağı öğrenildi.

    Salih Uçan ve Güven Yalçın a Süper Lig den talip #2


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