Salih Uçan: Zeminimiz giderek kötüye gidiyor Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Uçan, Kayserispor maçının ardından "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım" dedi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'taki mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı. Kayserispor'un golü 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

Bu mücadelenin ardından Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bugün kazanmamız gereken bir maçtı"

Kazanılan üç puan hakkında konuşan milli futbolcu, şunları dedi:

Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Ligde bir maç berabere kaldık, bir maç kaybettik. O yüzden hemen bu maçı en hızlı şekilde kazanarak atlatmamız gerekiyordu. Maçtan önce kendimize şöyle söylüyoruz; "Taraftarımızla birlikte erken gol bulmak istiyoruz" ama futbolda planlar tutmayabiliyor. Devre arasında gol bulalım maçı çevirmemiz lazım diyoruz. Devre arasından sonra gol yiyoruz. Ama bırakmıyoruz, bırakmamak güzel. Sonuçta bugün kazandık.

"Biz gol kaçırınca Anadolu takımlarının öz güveni daha çok artıyor"

Salih sözlerine şöyle devam etti:

Çok fazla gol kaçırdık. Biz gol kaçırınca Anadolu takımlarının öz güveni daha çok artıyor. Erken gol bulamayınca stres oluyor. Biraz gerginlik oluyor ama sonunda kazanınca mutlu oluyoruz.

"Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor"

Stad zemini hakkında da konuşan Salih Uçan açıklamalarını şöyle noktaladı: