Salih Uçan'dan taraftarları kızdıran sözler

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın maç sonunda şampiyonluktan umudunu kestiğini gösteren açıklamaları tepki topladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Cenk Tosun ve 45+6'ncı dakikada Weghorst kaydetti.

Maçın ardından Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

"Büyük takıma bu yakışır"

Türkiye Kupası'nı kazanmaları gerektiğini söyleyen Uçan, "Yukarıyla arayı açmamak lazım. İki kulvarda da en iyi şekilde mücadele etmek lazım. Şampiyon olamıyorsan Türkiye Kupası'nı alman lazım. Büyük takıma bu yakışır. İçeride kazanıyoruz, coşkulu oynuyoruz. Bunu deplasmana da yansıtmamız lazım. 3 günde 1 maçlar başlıyor. Herkese ihtiyaç var. Herkes iyi dinlenmeli, iyi çalışmalı. Sezona iyi başladım. Kimi maçlarda çok mücadele ettim. Bugün de güzel bir asist yaptım. Devamını sağlamalıyım açıkçası. Doğum gününden sonra asist iyi oldu. Daha fazlasını yapmam lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, ligin henüz 18. haftasında şampiyonluktan umudunu kesen oyuncularına sosyal medyada tepki gösterdi.