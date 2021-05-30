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    Salih Uçan'ın yeni sezon hazırlığı

    Salih Uçan'ın yeni sezon hazırlığı

    Bodrum'da bireysel antrenmanlarını sürdüren Uçan, o anları Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 17:06
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    Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Salih Uçan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Tatilde de çalışmalarını aksatmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından paylaşıyor.

    YENİ SEZON HAZIRLIĞI

    Salih Uçan'ın son paylaşımı ise taraftarları heyecanlandırdı. O anlar, 'Salih, yeni takımına hazırlanıyor.' yorumunu da beraberinde getirdi.

    Salih Uçan'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

    Salih Uçan'ın yeni sezon hazırlığı İZLE

    Salih Uçan ın yeni sezon hazırlığı #1

    Salih Uçan ın yeni sezon hazırlığı #2

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