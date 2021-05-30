Bodrum'da bireysel antrenmanlarını sürdüren Uçan, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Salih Uçan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Tatilde de çalışmalarını aksatmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından paylaşıyor.

YENİ SEZON HAZIRLIĞI

Salih Uçan'ın son paylaşımı ise taraftarları heyecanlandırdı. O anlar, 'Salih, yeni takımına hazırlanıyor.' yorumunu da beraberinde getirdi.

Salih Uçan'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Salih Uçan'ın yeni sezon hazırlığı İZLE

