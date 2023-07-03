Salihli Belediyespor’da Enver Dağlı dönemi Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor’da teknik direktörlük görevine Enver Dağlı getirildi.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) Süper Amatör Küme’ye düşen Salihli Belediyespor’da teknik direktör belli oldu. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine, altyapıda görev yapan Enver Dağlı getirildi.

İlk transfer kaleye...

Enver Dağlı, görev yaptığı altyapıda bu sezon U17 ve U18 Ligi’nde, geçtiğimiz sezon da U16 ve U18 liglerinde önemli başarılara imza atmıştı.

Aynı zamanda Salihli Belediyespor, ilk transferini de kaleye yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, kaleci Hasan Alp Durak’ı transfer etti.