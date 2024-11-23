Sallai: Çok zor bir maçtı

Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK’ya konuk olan Galatasaray, zorlu mücadelenin ardından sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, zorlandıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE SAVAŞTIK"

Oldukça zorlu bir mücadeleydi, bunun farkındaydık ve sahaya da bu bilinçle çıktık. Takım olarak büyük bir özveriyle savaştık. Bugün en önemli olan şey, sahadan üç puanla ayrılmaktı. Galatasaray’a geldiğim günden bu yana farklı pozisyonlarda görev aldım, ancak benim için asıl önemli olan sahada takıma nasıl katkı sağlayabileceğim. Bugün de bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum.