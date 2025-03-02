Salvatore Foti: Öz güvenimiz yerinde

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 61 yaparken, konuk ekip ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR KADROMUZ VAR"

Salvatore Foti, Youssef En-Nesyri'nin performansı için gelen soruya, şu yanıtı verdi:

En-Nesyri için şunu söyleyebilirim, birlikte oynadıkları zaman tıpkı Dzeko gibi elinden geleni yapıyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Oyuna giren tüm oyuncularımız gol için ellerinden geleni yapıyor. Bu kaliteye sahipler. İyi bir kadromuz var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR İSTATİSTİK"

Fenerbahçe'deki gol dağılımın çok sayıda oyuncuda olmasını değerlendiren Foti, şunları dedi:

Bu da takımın çok iyi çalışma yaptığını gösteriyor. Saha içindeki mücadelenin iyi olduğunu gösteriyor. Bizim için iyi bir istatistik. Bunun devam etmesini istiyoruz.

"ÖZ GÜVENİMİZ YERİNDE"

Foti, son olarak savunmadaki başarılı istatistiklerinin hatırlatılmasının ardından, şu ifadeleri kullandı: