Salvatore Sirigu: Eşitliğin herkese olması lazım Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Salvatore Sirigu, 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin 90+7. dakikasında soldan Fenerbahçe ceza sahasına giren Eysseric yerde kalırken Tugay Kaan Numanoğlu, aldatmaya yönelik hareket sebebiyle oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç etti.

9 kişi kalan Fatih Karagümrük cephesi bu karara isyan etti.

"Eşitliğin herkese olması lazım"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salvatore Sirigu, "Güzel bir maç oldu. İyi mücadele ettik. İyi şanslar yakaladık. Güçlü bir takıma karşı bunu yapabildik. Polemik iklimleri var şu an Türk futbolunda, bu da hakemleri etkiliyor. Hakemlere karşı saygısızlığım yok benim. Bugün yaşanan bazı şeyler futbolun dinamiğiyle ilgili bazı şeyleri açıklamam gerektiğini bana hissettiriyor" dedi.

Kırmızı kartları değerlendiren 37 yaşındaki İtalyan kaleci, "İki kırmızı kart gördük, üzgünüz. Mendes maalesef geç kaldı. Eysseric'in gördüğüyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben hakemi yargılayamam, ben sporcuyum, kararına bir şey diyemem. Fenerbahçe de ligde eşit olunması gerektiğini, adalet istediğini deklare ediyor, Eysseric'in alacağı cezanın iptal edilmesi lazım. Fenerbahçeli futbolcunun iptal edilmesi gerekiyor. Aynı hakem ve VAR ekibi bizim aleyhimize verilen penaltıda kontak görüyor. Futbolda kontak varsa ceza olur. Kitapta bu yazıyor. Eşitliğin herkese olması lazım. Biz Alanyaspor maçında burada yine 10 kişiyken 90+6'da penaltı çalındı. Biz hep kendimize baktık ama eşitlik herkese, her takıma lazım. Bunun da sağlanması gerekiyor" sözlerini sarf etti.