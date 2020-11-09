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    Salzburg milli takıma oyuncu göndermeyecek

    Salzburg, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hiçbir oyuncusunu ülkelerinin milli takımlarına göndermeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 17:30
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 17:44
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    Salzburg milli takıma oyuncu göndermeyecek

    Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'un, Rapid Vien maçı öncesinde cuma günü yapılan koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı. Ancak pazar akşamı yapılan testlerin ardından 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    MİLLİ TAKIM KAMPINA OYUNCU GÖNDERİLMEYECEK

    Salzburg'da koronavirüs yakalanan ancak herhangi bir semptomu olmayan futbolcular, tecrit altına alındı. Diğer futbolcular için ise karantina süreci başladı. Bu karantina sürecinde, oyuncular sadece evlerine, antrenman sahasına ve maçlara gidebilecek.

    Salzburg milli takıma oyuncu göndermeyecek #1

    Salzburg Kulübü, koronavirüs test sonuçlarında kısa sürede ortaya çıkan bu farkı araştırmak için çalışmaların başladığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, oyuncuların milli takım kamplarına gönderilmeyeceği belirtildi.

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