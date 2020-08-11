Dolar
7.2352
-1.3968%
Euro
8.5341
-0.9471%
Altın
1987.04
-1.9989%
Borsa
1094.23
1.7396%
G. Altın
462.343
-3.3662%
Bitcoin
84718.05
-2.7344%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Samandıra'da Erol Bulut kanunları

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, futbolcuların disiplinini sağlamaları için belli başlı kurallar getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 12:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samandıra'da Erol Bulut kanunları

    Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 km koşma şartı koydu.

    Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 km'den az koşmamaları gerektiğini söyleyen Erol Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını söyledi.

    Samandıra da Erol Bulut kanunları #1

    EROL BULUT KANUNLARI

    Erol Hoca ayrıca Samandıra’da koyduğu kurallar ile de takım disiplinine verdiği önem gözler önüne seriliyor.

    Toplanma saatlerine dikkat eden, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini isteyen Bulut, yemeklerde de herkesin bir arada olması kuralını koydu.

    Günü laktak testi ile geçiren sarı-lacivertliler oyuncuların ayrıca yap ölçümleri ve 3 boyutlu vücut analizleri yapıldı. Sarı-lacivertliler yarından itibaren günlük antrenman sayısını da ikiye çıkaracaklar.

    Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacaklar.

    Görüş Bildir