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Samatta 2 maçlık suskunluğunu bitirmek istiyor

Samatta 2 maçlık suskunluğunu bitirmek istiyor

İdmanlardaki çalışkanlığı ve disiplinli tavırlarıyla dikkat çeken ve arkadaşlarının sempatisini kazanan Mbwana Samatta, iki haftalık gol sessizliğini bozmak istiyor.