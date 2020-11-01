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    Samatta 2 maçlık suskunluğunu bitirmek istiyor

    İdmanlardaki çalışkanlığı ve disiplinli tavırlarıyla dikkat çeken ve arkadaşlarının sempatisini kazanan Mbwana Samatta, iki haftalık gol sessizliğini bozmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 13:43
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    Samatta 2 maçlık suskunluğunu bitirmek istiyor

    Fatih Karagümrük'e attığı 2 golün ardından sessizliğe bürünen Mbwana Samatta'nın gözü Antalyaspor'da.

    SAMATTA GOL ATMAK İSTİYOR

    Son iki haftayı boş geçen Tanzanyalı forvet, idmanlarda hırsıyla göz dolduruyor. Büyük bir iştahla çalışan tecrübeli oyuncu yarın akşam fileleri havalandırarak suskunluğuna son vermeyi planlıyor.

    Öte yandan teknik heyet, Samatta'nın performansından son derece memnun. 27 yaşındaki oyuncu; çalışkanlığı, ciddiyeti ve mütevazı kişiliği ile kısa sürede takım arkadaşlarının da saygısını kazanmayı başardı.

    4 yıllık sözleşme imzalanan golcü oyuncunun, Luiz Gustavo gibi takıma uzun yıllar ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

    Samatta 2 maçlık suskunluğunu bitirmek istiyor #1


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