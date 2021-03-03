Samatta çıkışa geçeceğine inanıyor

Trabzonspor maçında kaçırdığı golle ünlü piyanist Fazıl Say'ı bile çıldırtan Samatta, bundan sonraki süreçte daha iyi olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta, 27 hafta geride kalmasına rağmen ligde sadece 4 gol atabildi.

Son oynanan Trabzonspor maçında kaçırdığı golle piyanist Fazıl Say'ı bile çıldırtan Tanzanyalı forvetin, maç sonu bir hayli üzgün olduğu gözlendi.

Karşılaşmanın ardından 28 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilenen Fenerbahçeli futbolcular, Samatta'nın moralini yerine getirdi.

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ÇIKIŞA GEÇECEĞİM DEDİ

İlk olarak uçakta üçlü çektiren oyuncu, daha sonra takım arkadaşlarına bir söz verdi.

Kalan haftalarda çıkışa geçeceğini ve gollerine başlayacağını söyleyen tecrübeli oyuncunun, birkaç gündür ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.