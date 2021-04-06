Samatta: Daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, kulübün resmi televizyonuna konuştu.

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Mbwana Samatta, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"DENİZLİ MAÇI ÖZGÜVEN VERECEK"

"Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada, bizim kazanmamız çok değerli hale geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör oldu. Kadıköy'de zor zamanlar geçirdik. Denizlispor galibiyeti, bize güven verecektir. Kadıköy'de Denizlispor galibiyetini hatırlayarak daha özgüvenli mücadele edeceğiz."





"PERFORMANSIMA DEVAM EDECEĞİM"

"Herkese çok teşekkür ederim. Bana çok inandılar, güvendiler. Destek verdiler. Ben de gösterdiğim bu performansımı sürdürmek istiyorum. Bana inanan insanların güveninin boşa çıkarmamak için bu performansıma devam edeceğim."

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

"Şampiyonlukla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler her zaman bir sonraki maça odaklanmalıyız. Kazandığımızda zaten gerisi gelecektir. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Ancak maç maç gitmek istiyoruz."





"EMRE HOCA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

"Emre Hoca çok iyi bir insan ve takımına inanan bir insan. Takımı için her zaman en iyisini istiyor. Kalbiyle burada. Herkes bunu hissediyor. Herkes, Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Kalpten buradayız. Emre Hoca ile birlikte başarı elde etmek için herkes elinden geleni yapıyor. Pozitif bir hava var, bunu hissediyoruz. Emre Hoca, Fenerbahçe'yi en iyi noktaya getirmek için elinden geleni yapıyor."

"HERKESE GÜLÜMSÜYORUM"

"Her zaman pozitif düşünmeye çalışan biriyim. Yarın her zaman daha iyi olacak diye düşünürüm. Arkadaşlarımı da mutlu etmeye çalışıyorum. Onlara yardım etmek için burada olduğumu hissettirmek istiyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum. Herkese gülümsüyorum. Takım arkadaşlarım da bana güler yüzlü davranıyor. Tisserand oda arkadaşım, o biraz daha yakın arkadaşım diyebilirim."





"TAKIM BENİ DESTEKLİYOR"

"Golü kutlamak için herkes yanıma geldi. Soyunma odasında da devam etti. Takımda herkes, beni destekliyor. Bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederim. Gol atamadığımda da bana destek oldular ve güvendiler. Bunu yüzlerinde de gördüm. Bunun takım arkadaşlarımdan geliyor olması oldukça değerli."

"GOL BEKLENTİMİ SÖYLEMEK HATAYDI"

"Sezon başında gol beklentimi söylemek bir hataydı. Kötü bir şey yapmadım, beklentimi söyledim. Ancak istediğiniz rakama ulaşamayınca stres olabiliyorsunuz. Kaç gol atacağımı söylemeyeceğim, maç maç odaklanacağım. Gol atma konusunda kalitemi biliyorum. Bazen olmuyor. Daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım."