Samatta, Fenerbahçe ile idmanlara başladı

Fenerbahçe'de bir günlük iznin ardından çalışmalar tüm hızıyla kaldığı yerden devam etti. Sarı-lacivertlilerde kiralıktan geri dönen Samatta, antrenmana çıktı.

Fenerbahçe'de bir günlük iznin ardından yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla kaldığı yerden bu sabah devam etti. Samandıra'da resmen Jorge Jesus rüzgarı esiyor.

Tecrübeli teknik adam her oyuncusuyla yakından ilgilenirken, sık sık da uyarılarda bulunuyor.İdmanın bir bölümünde Jorge Jesus, kenara gelerek kulübün Operasyon Direktörü Mário Branco ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Zaman zaman yoğun tempoda bazı oyuncuların zorlandıkları gözlendi. Fenerbahçe yakında hazırlık maçlarına da başlayacak.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand ilk kez takımla çalıştı.

Samatta da takımla idmana çıktı

Jorge Jesus, kısa zamanda çoğu oyuncusunu denemek için hazırlık maçlarına ayrıca önem veriyor.

Bugün idmanda dikkatlerden kaçmayan bir isim de Samatta oldu.Tecrübeli futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Belçika'da geçirdikten sonra bu sezon yeniden Fenerbahçe'ye katıldı.

Jorge Jesus da idman sırasında Samatta ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti.